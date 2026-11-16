La Finanza sequestra dispositivi elettrici non conformi

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Prosegue l’azione di controllo a tutela dell’incolumità domestica da parte dei militari del Comando Provinciale di Como: dopo il controllo in un negozio sono state ritirate dal mercato multiprese e prolunghe prive delle necessarie verifiche tecniche di sicurezza.

Il controllo

Nell’ambito delle quotidiane attività di vigilanza volte a garantire la sicurezza dei consumatori e a contrastare la diffusione di merci non conformi agli standard normativi nazionali ed europei, i militari della Compagnia di Olgiate Comasco hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale del territorio.

L’ispezione, eseguita all’interno di un emporio, ha consentito di individuare ed eliminare dal circuito di vendita 71 dispositivi elettrici a bassa tensione — nello specifico multiprese e prolunghe — esposti sugli scaffali pronti per essere venduti al pubblico ma privi delle necessarie garanzie di legge.

Durante le verifiche, il personale operante ha infatti accertato che tutti gli articoli riportavano una marcatura CE irregolare, non conforme agli standard grafici e dimensionali obbligatori per la vendita sul mercato europeo. Questa difformità non rappresenta una semplice irregolarità formale, ma il campanello d’allarme di una criticità ben più grave: indica infatti che tali dispositivi sono stati verosimilmente immessi sul mercato eludendo i rigorosi controlli preventivi e i collaudi tecnici necessari ad accertare l’effettivo possesso dei requisiti di sicurezza.

L’utilizzo di dispositivi elettrici non certificati all’interno delle abitazioni espone le famiglie a pericoli diretti per l’incolumità perché ad esempio, i materiali plastici non a norma possono non essere ignifughi oppure l’assenza di adeguati sistemi di isolamento può determinare scosse elettriche al semplice contatto o al danneggiamento degli apparecchi collegati.

I controlli posti in essere dalle Fiamme Gialle sono finalizzati a scongiurare questi pericoli. Le attività eseguite hanno permesso di sottoporre a sequestro amministrativo gli articoli non conformi, bloccandone la commercializzazione, e di segnalare il titolare dell’attività alla Camera di Commercio, come previsto dalla normativa a tutela dei consumatori.