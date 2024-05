La Finanza sequestra oltre 3mila prodotti per l'igiene dentale

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, nell’ambito di una serie di controlli volti a verificare la conformità e sicurezza dei prodotti posti in vendita dagli esercizi commerciali della provincia, hanno sequestrato 3.500 articoli potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Il sequestro della Finanza

L'attenzione dei militari della Compagnia di Erba si è concentrata nei confronti di un maxi-emporio di Carugo, ove sono stati rinvenuti e sequestrati prodotti destinati all’igiene dentale e oggetti di bigiotteria risultati privi delle indicazioni minime richieste dalla legge e delle indicazioni dei materiali impiegati per la loro fabbricazione.

I prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio italiano, devono riportare obbligatoriamente, in lingua italiana

sull’etichetta, sul prodotto, sulla confezione o sul foglio informativo, la denominazione legale o merceologica del prodotto, il nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea, l'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente, i materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto, le istruzioni, e alle eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto.

Le misure

Al termine delle attività di controllo, il rappresentante legale della società è stato segnalato alla Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi (competente sulla sede legale dell’azienda) per violazione degli obblighi di informazione del consumatore e di etichettatura dei prodotti. Tale irregolarità comporta una sanzione amministrativa compresa da 516 a 25.823 euro.