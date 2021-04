La gelateria Nonna papera conserva i due coni del Gambero Rosso

“Nonna papera” conserva i “due coni” del Gambero Rosso per il terzo anno consecutivo. La gelateria di via Borgognone, che nel 2021 festeggia l’undicesimo anno di attività, si è riconfermata tra le migliori in provincia di Como conseguendo ancora una volta il prestigioso riconoscimento.

“Tutti gli anni lavoriamo tenendo alta la qualità del nostro prodotto anche perché teniamo molto a questo riconoscimento, che è l’equivalente delle stelle Michelin – ha raccontato Luca Butti, che insieme alla moglie Alessandra Mauri, ha avviato l’attività nel 2011 – Si tratta soprattutto di un riconoscimento gastronomico a livello nazionale più che un ulteriore riscontro circa la qualità dei nostri prodotti da parte dei clienti, che non mancano mai di dimostrarci il loro apprezzamento per il nostro gelato”.

