Cultura

La "Gentilezza" di Angela Valsecchi proposta al Premio Strega ragazzi: il libro della pusianese nella rosa dei 42 volumi selezionati dal comitato scientifico.

Angela Valsecchi e il suo albo illustrato

"Gentilezza" è la semplice, preziosa parola che dà il titolo all’ormai celebre libro di Angela Valsecchi, scrittrice e insegnante di Pusiano, che trae ispirazione per le sue storie dal mondo dell’infanzia - con le sue emozioni, la sua fantasia, le sue difficoltà - con uno sguardo speciale sul valore del percorso di ognuno verso la propria strada e la propria felicità. Dopo l’apprezzamento da parte dei lettori, l’ennesimo riconoscimento all’opera è giunto recentemente con la candidatura, proposta dalla casa editrice La Coccinella, al Premio Strega Ragazze e ragazzi 2022, nella categoria "Miglior narrazione per immagini". Commenta l’autrice: "Non sempre è facile credere nel proprio percorso e perseguire i propri obiettivi all’interno di una strada così poco tracciata come è la scrittura. È stata una grande e intensa emozione per me la candidatura e ancora più toccante è stato leggere il mio nome tra i 42 libri selezionati dal comitato scientifico. Essere coinvolta in un premio così importante e prestigioso è un riconoscimento al mio lavoro e al mio percorso".

