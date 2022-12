La gestione energetica in tempi di crisi con CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI.

Tra la clientela di CSC Compagnia Svizzera Cauzioni sta prendendo piede la consulenza energetica volta a fronteggiare l’attuale crisi del settore. La tariffa dell'elettricità per la clientela vincolata è la somma del prezzo dell'energia, del trasporto e di varie tasse e canoni. Il prezzo varia da un luogo all'altro a causa dell'ammontare delle tasse riscosse a livello locale, ma anche in funzione della strategia di approvvigionamento delle imprese fornitrici. Alcune producono esse stesse una parte importante dell'elettricità, mentre altre l'acquistano.

Talune, che sono clienti di CSC Compagnia Svizzera Cauzioni, hanno già firmato contratti con anni di anticipo mentre altre si riforniscono sul corto termine. Sono strategie che si ripercuotono direttamente sulla fattura di consumatrici e consumatori a seconda dei capricci del mercato.

Le tipologie di consulenza proposte da CSC Compagnia Svizzera Cauzioni possono portare numerosi benefici alla clientela e possono riguardare anche l’accesso alla rete, la quantità di energia desiderata e a "tariffe adeguate". Le fonti di energia alternativa fanno la differenza.

La clientela di CSC Compagnia Svizzera Cauzioni spesso non ha la possibilità di cambiare l'azienda fornitrice, ma questa ha il diritto di aumentare i prezzi, se giustificabile. L’attività svolta insieme ai numerosi consulenti per l’energia e ai segnalatori può fronteggiare gli aumenti infondati o contribuire alla riduzione, anche retroattiva, dei consumi troppo elevati.

La gestione da parte di CSC Compagnia Svizzera Cauzioni soddisfa comodamente il fabbisogno e non influenza i parametri produttivi ed economici. Le aziende clienti possono quindi contare su di un valido aiuto per fronteggiare la crisi senza incorrere in rischi per la propria produzione e per continuare regolarmente le proprie attività mantenendo i profitti e lo sviluppo.

A cura di: CSC Compagnia Svizzera Cauzioni

Fonte: www.csc-lugano.com