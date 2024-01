Gran pienone questa sera, giovedì 25 gennaio 2024, a Cantù in occasione del tradizionale rogo della Giubiana.

La Giubiana di Cantù brucia: grande folla in piazza Garibaldi

Diverse migliaia di persone si sono riunite in una serata non troppo pungente per ammirare il tradizionale rogo della Giubiana in piazza Garibaldi a Cantù.

Come di consueto il corteo con i cortigiani e il fantoccio della dama che finirà al rogo é partito da piazza Martiri delle Foibe per giungere poi nella piazza centrale della città. Dopo la lettura della sentenza, é stato appiccato il fuoco che in pochi minuti ha divorato la legna accatastata tra gli applausi della gente.