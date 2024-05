La Guanza omaggia lo storico presidente: il centro sportivo intitolato a Dubini

Un omaggio di cuore rivolto al "Duba": il centro sportivo intitolato alla memoria del compianto presidente della Gunza.

Targa in memoria di Dubini

Pilastro, uomo cardine venuto a mancare a 74 anni, il 23 aprile 2020 a causa del coronavirus, Angelo Dubini è l’indimenticabile e indimenticato "pres" della Guanzatese. Una di quelle figure destinate, per l’impegno, la passione e l’amore riversati senza sosta in una fede, a rimanere per sempre. Non che ci fosse bisogno di una targa da scoprire, d’altra parte la Guanza era la sua famiglia e il centro sportivo la sua seconda casa. Un gesto, però, sentito e voluto a rafforzare ancora di più la memoria di un uomo rimasto nell’anima di tante, tantissime persone. Siano stati essi tifosi oppure no. E così ieri, sabato 25 maggio, alle 16, il momento più atteso: la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità, dei famigliari e degli amici. La scopertura della tanto attesa targa. Un lungo iter, a dire il vero, iniziato su spinta del sindaco Ivano Bernasconi. Un iter che ha dovuto superare alcuni scogli come, ad esempio, il via libera della Società Storica Lombarda per la necessaria deroga, dato che Dubini è venuto a mancare da meno di dieci anni.