Soccorsi allertati in codice rosso a Montano Lucino, intorno alle 16.45 di oggi, sabato 19 novembre 2022.

La moglie non gli dà le chiavi di casa, lui passa dal balcone e precipita

Un uomo di 32 anni è caduto dal balcone di casa. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, dopo un diverbio avuto con la moglie, che non voleva dargli le chiavi di casa, l'uomo avrebbe deciso di passare per il balcone. A quel punto però avrebbe perso l'equilibrio cadendo rovinosamente al suolo. Sul posto, in codice rosso, si sono precipitate la Cri di San Fermo della Battaglia e l'automedica. Dopo le prime cure dei sanitari, l'uomo sembra essere fuori pericolo di vita.