La nonna degli Alpini compie 110 anni

A Montano Lucino è un'istituzione: Piera Pensa, per tutti nonna Pierina, è la madrina degli Alpini di Montano Lucino.

Un compleanno speciale

Per le Penne nere del paese lo scorso fine settimana e la giornata di lunedì 16 ottobre sono stati giorni di impegni ed entusiasmo da condividere. Prima la tradizionale castagnata preparata con cura e aperta al pubblico sabato 14 e domenica 15 ottobre. Poi, appunto, lunedì lo speciale compleanno di nonna Pierina, nata il 16 ottobre 1913. Un traguardo che non poteva passare inosservato, soprattutto al sodalizio di cui nonna Pierina è sempre stata amica.

Che festa, 110 anni memorabili

Come spiega Enrico Vimercati, responsabile della comunicazione degli Alpini di Montano Lucino, "un gran bel traguardo per lei, che ora vive in una casa di riposo in Val d'Intelvi. 110 primavere... sì, avete capito bene: centodieci anni. Veniva spesso da noi Alpini per mangiare la polenta, alla quale non rinunciava mai. Ora la dieta è un tantino più ferrea. Spegnere 110 candeline non è un'impresa facile... ma per lei nulla è impossibile".

Al 23esimo posto tra i cittadini italiani più longevi

Una donna davvero encomiabile, per come si è sempre resa attiva durante la sua vita. Una delle persone più longeve della nostra Nazione, risultando oggi al 23esimo posto tra gli italiani col maggior numero di anni sulle spalle. "Auguri dai suoi Alpini - sottolinea Enrico Vimercati, rendendo omaggio alla nonna delle Penne nere di Montano Lucino - Auguri dai suoi Alpini, al nipote Luciano Rainoldi e ai familiari le nostre felicitazioni".