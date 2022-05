Il caso

I tribunali di Lecco, Como, Varese, Monza e non solo si sono pronunciati tutti favorevolmente rispetto ai ricorsi presentati dai vari legali della CISL FP.

La Nostra Famiglia, i tribunali danno ragione ai lavoratori. Le complesse vicende legate alla vertenza della Associazione La Nostra Famiglia, legate al cambio unilaterale del contratto applicato a gran parte dei lavoratori della notissima istituzione, sono ormai note a tutti. "Dopo mesi di trattative, si è arrivati a una rottura del tavolo negoziale che ha portato FP CGIL, CISL FP e UIL FPL a intraprendere la strada vertenziale per dirimere la questione contrattuale di circa 2500 lavoratori presenti su 6 regioni italiane - sottolineano dalla FP CISL Monza Brianza Lecco - La CISL FP, sin dalla fine del 2020, ha promosso in diversi tribunali italiani (ciascuno afferente alle diverse sedi provinciali dell’Associazione) cause pilota per il riconoscimento del diritto delle differenze retributive derivanti dall’applicazione del contratto di sanità privata".

A riportare la notizia è PrimaLecco. Nello specifico i tribunali di Udine, Genova, Como, Varese, Monza e Lecco, che hanno visto un numero notevole di lavoratori ricorrenti, rappresentanti le diverse figura professionali operanti nell’associazione, si sono pronunciati tutti favorevolmente rispetto ai ricorsi presentati dai vari legali della CISL FP.

Pendono ancora ricorsi nelle sedi giudiziarie di Pordenone, Vicenza, Treviso, Padova, Brindisi e Lecce e che andranno a sentenza a breve.

"In particolare presso il tribunale di Monza sono state depositate cause per la sede di Carate Brianza che hanno già visto liquidato il riconoscimento economico stabilito dal Giudice, mentre presso il tribunale di Lecco hanno ricorso alcuni lavoratori delle sedi di Bosisio Parini, Mandello del Lario e Lecco e anch’essi in attesa della liquidazione delle somme stabilite dal Giudice - aggiungono dal sindacato - Un lavoro certamente complesso, per il quale la Federazione CISL FP Monza Brianza Lecco è affidata alla eccellente professionalità dell’avvocato Moira Zanatta. La questione vertenziale non esclude però la vicinanza del nostro sindacato ai lavoratori delle sedi del territorio. Continuiamo ad essere a disposizione, per raccogliere e portare all’attenzione della Direzione le problematiche quotidiane dei dipendenti che si trovano ad affrontare in questa difficile fase della loro attività".