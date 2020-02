La Nostra Famiglia, la Regione cerca di mediare fra associazione e lavoratori

Aggiornamenti sul caso che riguarda la Nostra Famiglia.

Crisi La Nostra Famiglia, confronto in Regione

Un incontro (informale) in Regione per superare lo stallo in cui si trova il tavolo delle trattative. Questo l’obbiettivo del consigliere regionale della Lega Emanuele Monti che ha chiesto, in quanto presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, la convocazione di sindacati e vertici dell’associazione La Nostra Famiglia.

LEGGI ANCHE: Crisi a La Nostra Famiglia: trattative in stallo. Nuovo incontro il 19 febbraio

“Tutelare i dipendenti e sostenere l’associazione”

Con l’incontro, Monti punta a rendere la Regione mediatrice di un nuovo confronto tra le parti oggi in pesante conflitto dopo la decisione unilaterale di applicare il CCNL Aris per la riabilitazione ai 2200 dipendenti delle sue strutture.

“La situazione è delicata e l’obiettivo da raggiungere è duplice – spiega Monti – tutelare i dipendenti e la loro elevata professionalità e allo stesso tempo non penalizzare e continuare a sostenere l’associazione, che svolge un servizio importantissimo per la nostra comunità”.

Si cerca una soluzione

Continua il consigliere: