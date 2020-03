La Nostra Famiglia mette all’asta la maglia autografata di Ilicic per sostenere l’ospedale di Bergamo

La Nostra Famiglia mette all’asta la maglia autografata di Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta, per sostenere l’ospedale di Bergamo nella lotta al Coronavirus.

La Nostra Famiglia mette all’asta la maglia autografata di Ilicic

L’associazione La Nostra Famiglia di Ponte Lambro ha deciso di scendere in campo attivamente per sostenere la struttura sanitaria di Bergamo, in prima linea contro l’infezione da Covid 19 nella provincia lombarda più colpita d’Italia con oltre 3mila contagi e più di 200 morti.

“Avevamo ricevuto grazie a un’amica la maglia autografata di Ilicic per metterla all’asta durante l’unicesima edizione della cena benefica di Bosisio Parini – spiegano dall’associazione – Abbiamo pensato che potesse servire per sostenere l’Ospedale Papa Giovanni XXIII e l’abbiamo donata a Cesvi impegnata a raccogliere fondi per l’Ospedale di Bergamo. Partecipate all’asta e Bergamo #molamia”.

Fino a questo momento sono state fatte “puntate” per circa 20mila euro. C’è tempo per fare la propria fino al 23 marzo.

Qui tutti i dettagli per fare la propria offerta –>www.charitystars.com/product/maglia-ufficiale-ilicic-atalanta-ucl-2019-20-autografata-it?preview