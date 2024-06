"La Notte dei Santuari", terza edizione nella fede

Momenti di fede e preghiera condivisa durante "La Notte dei Santuari" a Guanzate.

Partecipata "La Notte dei Santuari"

Sabato primo giugno si è svolta per il terzo anno consecutivo la bella iniziativa della "Notte dei Santuari" nel santuario della Beata Vergine di San Lorenzo. Numerosi fedeli hanno potuto vivere un’intensa esperienza di preghiera comunitaria e personale iniziata alle 21.30 e conclusasi dopo la messa di mezzanotte alla 1 circa di domenica 2 giugno.

Il parroco della comunità pastorale San Benedetto, don Alessio Bianchi, ha guidato i vari momenti di preghiera: la “Via Lucis” che dal “Cortile” ha condotto i fedeli presenti sul piazzale del santuario, la preghiera sul sagrato con le litanie del sacro cuore, mentre i numerosi fedeli deponevano dei piccoli ceri accesi sull’antico portaceri circolare al centro del piazzale.

Cerimonia sentita e partecipata

L’esposizione del santissimo sacramento, in chiesa davanti al quale ognuno ha potuto meditare e pregare personalmente. La recita dei vesperi che hanno accompagnato i fedeli in preghiera fino a mezzanotte, quando don Luca Andreini, direttore spirituale del seminario di Venegono, ha celebrato la messa ricordando i 16 seminaristi che sabato 8 giugno saranno ordinati sacerdoti dall’arcivescovo Mario Delpini. Tra loro anche don Michele Ascari che per due anni ha prestato servizio come seminarista, dedicandosi soprattutto ai giovani della Comunità Pastorale San Benedetto.

I prossimi appuntamenti

Tra i prossimi appuntamenti ricordiamo già da ora il concerto d’organo e voce di sabato 31 agosto nella rassegna “Percorsi d’Organo nella provincia di Como” che aprirà la settimana della grande festa di settembre ed il 28 ottobre, festa della Madonna del Latte, quando, con la presenza straordinaria dell’arcivescovo Mario Delpini verranno ricordati i 450 anni dalla visita di San Carlo Borromeo al santuario della Beata Vergine di San Lorenzo.

Seguiranno programmi più dettagliati che potrete trovare anche sul sito www.santuariodiguanzate.org