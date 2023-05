Risale al 24 aprile 2023 la chiusura della Sp46, la Onno-Valbrona, a causa di una frana che si è abbattuta sulla carreggiata all'altezza della galleria prima del ristorante Il Ceppo. Ma nonostante la chiusura e il rischio di una nuova scarica di roccia, come si vede anche dall'immagine di copertina dell'articolo, c'è chi scavalca pur di non tornare indietro.

La Onno-Valbrona rimane chiusa per frana, ma i ciclisti scavalcano

L'episodio aveva mobilitato immediatamente i Vigili del fuoco, i quali hanno provveduto a mettere subito in sicurezza la zona e a compiere i rilievi del caso. Parte del materiale franato aveva ha anche danneggiato anche un guard-rail piegandolo letteralmente. Una coincidenza che non ci fosse nessun in transito sulla strada in quel momento.

Ma quello non fu l'unico episodio della giornata in materia di frane. Infatti pochi istanti dopo era stata chiusa anche la Sp583 per un macigno che minacciava la sua caduta.

Ma se la 583 è stata velocemente riaperta, la Onno Valbrona continua ad essere non percorribile e al momento non è nemmeno ipotizzabile una data di riapertura. Sono infatti ancora in corso le opere di messa in sicurezza del versante. Non solo, sarà necessario anche sostituire la rete paramassi che durante la frana di aprile si è gravemente lesionata.

Transitare lungo quella strada quindi vuol dire essere in pericolo.

Eppure, come detto, in molti su due ruote nei giorni scorsi hanno scavalcato le transenne tanto che forze dell'ordine e l'Amministrazione provinciale si sono viste costrette ad apporre sulla segnaletica verticale un ulteriore cartello che indica che il divieto vale per i ciclisti... ma evidentemente nemmeno quello basta.