La Pallacanestro Le Bocce Erba piange Emilio Rossini

Se n'è andato nei giorni scorsi, all'età di 73 anni, Emilio Rossini: storico dirigente e tra i fondatori della Pallacanestro Le Bocce Erba.

Tanti lo ricordano con affetto

Un vero e proprio pilastro per la società sportiva erbese, da sempre attento a seguire i più piccini nelle vesti di dirigente ma non solo. Come scrivono dalla stessa Pallacanestro Le Bocce, infatti, Emilio rappresentava molto di più per la società:

Tutta la Casa della Gioventù - Pallacanestro Le Bocce piange la scomparsa di Emilio Rossini.

R.I.P. caro Emilio... troverai ad aspettarti il Grande Pres Gabriele e così si riformerà la unica e mitica coppia che tanto ha dato al nostro gruppo e alla nostra comunità. Un abbraccio affettuoso a Filippo e a tutti i suoi cari.

E sui social sono stati in tanti a salutarlo, non solo da Erba ma anche dalle società sportive dei paesi vicini. Per lui solo parole d'affetto, c'è infatti chi lo ricorda come "un grande uomo con un grande cuore e una grande disponibilità per tutti" e chi lo descrive "una persona veramente unica, un buon amico".