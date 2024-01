La paninoteca Nico chiude dopo oltre trent'anni

La storica paninoteca Nico il Supremo, da trent'anni punto di riferimento per tutto il territorio, chiude definitivamente.

Aveva sede a Tavernerio

Il food truck, da oltre un trentennio posizionato nel parcheggio lungo la Provinciale a Tavernerio, è dagli anni Novanta un punto di riferimento per tutto il territorio: aperto in orario notturno, era infatti una meta fissa per chi rincasava dai locali o dalle discoteche per uno spuntino "da Nico".

Il titolare dell'attività ha annunciato con un post su Facebook l'intenzione di chiudere.

"In questi trent'anni di attività abbuiamo sfidato insieme tutte le temperature notturne, contemplato la luna e superato la pandemia. Voi siete stati fedeli clienti e con le vostre risate avete riempito le nostre serate e le ore a partire dal tramonto. Vi abbiamo aspettato felici di ascoltare tutte le vostre esperienze, gli incontri, le risate, gli amori iniziati e anche quelli conclusi. Abbiamo preparato panini e spuntini ghiotti, golosi, appetitosi e sperimentato per voi nuovi ingredienti. “Supremo” è nata proprio così pensando a voi e al vostro stile che è un po’ anche il nostro. Adesso è giunto il momento di salutarci ma rimarrete sempre presenti. Ognuno ha lasciato un buon ricordo e noi ci auguriamo di avervi servito sempre con impegno e dimostrando la nostra gratitudine per la vostra fedeltà. Buona vita a tutti e grazie!!".