La partita legale sul tennis club non è ancora finita

La recente sentenza favorevole al Comune di Olgiate Comasco non ha chiuso la vicenda legale che vede contrapposto Palazzo Volta all'ex gestore Tennis Invictus.

Il caso

La convenzione per la gestione del centro sportivo di via Malvisino scattò il 13 novembre 2012 con scadenza fissata per il 2027, ma nell’estate del 2023 il gestore Tennis Invictus venne "sfrattato": dal Comune, infatti, una lunga serie di contestazioni relative a gravi inadempienze nella gestione della struttura comunale.

Il ricorso in Appello

Adesso è tutto nero su bianco, dopo l’atto di citazione notificato dall’avvocato Raffaele Morra per il ricorso alla Corte d’appello di Milano da parte dell’ex gestore, contro la sentenza dello scorso 13 febbraio che aveva riconosciuto le ragioni di Palazzo Volta.

Il Comune si costituisce in giudizio

Ora la nuova svolta. In seguito al ricorso alla Corte d'appello di Milano, la Giunta olgiatese ha deliberato per la costituzione in giudizio. Al responsabile dell’Area Lavori pubblici e Patrimonio affidato l’incarico per la predisposizione della documentazione necessaria e per il patrocinio dell’Ente a un avvocato.