La petizione delle mamme per riaprire asili e centri estivi a Erba

Una petizione, una raccolta firme online da indirizzare poi al Comune per sollevare la necessità di una riapertura degli asili e l’avvio di centri estivi nei prossimi mesi.

A idearla e promuoverla sui social attraverso la piattaforma Change.org sono due mamme-lavoratrici di Erba.

“Dopo tanti mesi in cui la gestione di bambini e ragazzi è stata affidata interamente alle famiglie e in un momento in cui tanti genitori stanno riprendendo le attività lavorative, noi genitori guardiamo con incertezza e preoccupazione all’organizzazione familiare dei prossimi mesi. Vi chiediamo quindi non appena saranno disponibili le linee guida che normeranno i protocolli di sicurezza per la gestione di asili e centri estivi, di dedicare tutte le risorse disponibili alla creazione dei suddetti in tutte le forme consentite” scrivono le mamme.