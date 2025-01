La piadineria di via San Gerardo spalanca le porte all'arte e alla solidarietà

Porte spalancate all'arte e alla solidarietà nella piadineria di via San Gerardo a Olgiate Comasco.

Arte e solidarietà

Non si ferma lo slancio di generosità della "Piadineria di Elena e Marco", già attiva lo scorso anno - in più occasioni - al fianco dei volontari di "Frontiere di Pace", impegnati in missioni umanitarie in Ucraina. E dopo la recente iniziativa natalizia, ecco il bis, grazie alla disponibilità del titolare Marco Luisetti, abbinando l'arte a un progetto solidale a favore della popolazione ucraina oppressa dalla guerra. Una proposta forte anche della sinergia col circolo culturale "Dialogo", in particolare col supporto del segretario Roberto Crimeni.

Le opere

Messe a disposizione generosamente da una famiglia olgiatese, in esposizione

Gli orari

alcune opere del compianto pittore olgiatese. E su libera offerta è possibile portare a casa uno o più quadri, scegliendoli tra quelli esposti nel locale di via San Gerardo. Di più: spazio anche ad alcune stampe dicon suggestivi scorci olgiatesi. Anche queste opere possono essere acquisite su libera offerta. Tutto il ricavato andrà a sostenere le missioni umanitarie in Ucraina.

Ecco gli orari di apertura del locale: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle 9 alle 15, giovedì dalle 9 alle 15 e dalle 18.30 alle 22.