La Polizia trova oltre 100 grammi di droga: denunciato un giovane

La Polizia di Stato di Como, sabato pomeriggio, ha denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino italiano di 26 anni residente ad Arosio, incensurato.

La circostanza

Verso le 16, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Como impegnata nei servizi di controllo del territorio, ha proceduto al controllo di un’autovettura che transitava in via Statale per Lecco, con cinque persone a bordo. Durante le fasi del controllo, uno dei passeggeri, un cittadino italiano di 26 anni, si è mostrato sin da subito insofferente alla presenza della Polizia, cosa che ha fatto insospettire gli agenti, i quali, da una più approfondita ispezione, hanno rinvenuto poco più di 10 grammi di Hashish suddivisi in bustine di cellophane.

Gli accertamenti

Gli accertamenti sono stati, quindi, estesi all’abitazione del 26enne, dove gli agenti hanno trovato ulteriori 103 grammi della stessa sostanza stupefacente, suddivisa anch’essa in barattoli e bustine e nascosta in vari punti dell’appartamento. Nel corso della perquisizione è stato, inoltre, trovato un bilancino di precisione e denaro contante di banconote di diverso taglio, per una somma complessiva di 220 euro. La sostanza stupefacente, il materiale rinvenuto ed il denaro, sono stati sequestrati ed il 26enne è stato, quindi, portato in Questura per gli ulteriori accertamenti, dai quali il giovane è risultato incensurato. Notiziato il Pubblico Ministero di turno delle attività svolte, il 26enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.