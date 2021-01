La Prefettura consegna i decreti, via libera al servizio attivo e armato di due agenti della Polizia locale

La Prefettura consegna, a mano, i decreti di pubblica sicurezza che permettono a due agenti del comando di Polizia locale di Olgiate Comasco di tornare in servizio attivo e armato.

La Prefettura risponde all’istanza del Comune

Il caso era emerso la scorsa settimana, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati dell’attività svolta nel 2020 dalla Polizia locale. In particolare, il comandante Ezio Villa aveva esternato disappunto per le lungaggini che riguardavano appunto i decreti di pubblica sicurezza relativi agli ultimi due agenti (Barbara Meloni, in servizio dallo scorso mese di ottobre; Maurizio Tramice, in servizio dallo scorso dicembre) arrivati al Comando olgiatese. Un problema che ha penalizzato anche l’organizzazione dei pattugliamenti serali: nessun servizio, infatti, non potendo contare su tutti gli agenti, appunto perché due erano ancora in attesa del decreto che li avrebbe autorizzati all’uso delle armi e delle auto di servizio. Al contempo, però, era emerso anche che dal Comune di Olgiate Comasco non era stata inoltrata alcuna richiesta formale (scritta) di sollecito per risolvere il problema. Dopo l’inevitabile imbarazzo istituzionale, lunedì mattina il dialogo tra il sindaco Simone Moretti e il prefetto Andrea Polichetti. Confronto costruttivo e caso velocemente risolto: i decreti sono stati consegnati.

Sindaco soddisfatto: via libera ai pattugliamenti serali

“Quando le istituzioni giocano di squadra i risultati arrivano sempre – le parole del primo cittadino olgiatese – Ringrazio pubblicamente il prefetto di Como e i preziosi collaboratori della Prefettura per la concreta disponibilità, per la piacevole chiacchierata avuta e per la consegna a mano dei due decreti con i quali i nostri ultimi due agenti di polizia locale potranno tornare in servizio attivo e armato. E Olgiate Comasco potrà nuovamente avere i propri agenti di Polizia locale impegnati anche nei servizi serali. Un grande regalo e una grande notizia per la sicurezza della nostra città”.

Focus sulla sicurezza nell’Olgiatese

Dal confronto tra istituzioni è emersa pure una novità utile all’intero territorio dell’Olgiatese. “Dal prefetto, ieri mattina, ho avuto la sua piena disponibilità – continua il sindaco Moretti – Anzi, ha proposto lui di fare un comitato per ordine pubblico e sicurezza sull’Olgiatese, appena si potrà. Un momento anche per conoscere i sindaci e le problematiche della nostra zona. Ringrazio il prefetto, è stato molto attento e disponibile”.