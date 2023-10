La Pro loco piange lo storico volontario Sergio Lori

Addio allo storico volontario della Pro Loco, Sergio Lori. L’uomo è mancato nella serata di giovedì, a 67 anni. Lascia la moglie Daniela e i figli Chiara e Matteo.

L’uomo era conosciuto e apprezzato in paese per il suo continuo impegno nel mondo associativo: consigliere della Pro loco, faceva parte del sodalizio da oltre vent’anni, ed era tra i componenti "storici" dell’associazione; finché ne ha avuto la possibilità si è adoperato per le manifestazioni e le iniziative organizzate in paese.

I volontari della Pro Loco hanno dedicato all’amico Sergio un messaggio di affetto.

"Ciao Sergio, come si saluta un amico? Siamo insieme, uniti ricordando te. Fino a ieri eravamo sicuri di poter contare presto sul tuo rinnovato supporto per le nostre feste, le nostre attività. Nostre, tue e di tutti noi. Caro Sergio, come si ricorda un amico che si vorrebbe solo ritrovare all’ingresso del campo, pronto come sempre sei stato alle fatiche condivise della nostra famiglia prolochese. Una famiglia che non lascerà mai indietro nessuno e che non lascerà mai andare il tuo ricordo. Caro Sergio, la tua Pro loco ti stringe e ti saluta per non lasciarti mai. E tu non lasciarla mai".