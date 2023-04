La "Quatar pass" cresce sempre di più: in cammino alla scoperta del territorio

Percorsi rinnovati, punti ristoro più ricchi e la voglia di spendersi per la comunità. Sono questi gli ingredienti della ricetta di successo in grado di trasformare un semplice evento ludico motorio a passo libero in una vera e propria istituzione. E a parlare sono i numeri: lo scorso anno la "Quatar pass sota i occ da San Mamett" ha raggiunto il traguardo dei 1.200 iscritti. Record assoluto. E per la ventiseiesima edizione, in programma domenica 16 aprile, l’obiettivo è tenere alta la bandiera.

Ritorna la "Quatar pass"

"I numeri sono importanti - esordisce Bruno Pagani, presidente dell’Uso, associazione organizzatrice - Ma a inorgoglirci maggiormente è la partecipazione di tanti oltronesi. Siamo un sodalizio legato a doppio filo con il territorio e vedere tanti residenti avvicinarsi a questa manifestazione ci fa estremamente piacere". Ed è anche per questo motivo che non mancheranno le novità. Innanzitutto, l’Unione sportiva oltronese ha deciso di sganciarsi dalla Fiasp e di mettere mano ai percorsi. "Vogliamo che alla “Quatar pass” partecipino non soltanto appassionati o professionisti della corsa, ma anche semplici cittadini desiderosi di trascorrere qualche ora in compagnia alla scoperta del territorio - prosegue Pagani - Ed è per questo motivo che abbiamo tolto il percorso più lungo di 26 chilometri rimettendo mano agli altri tre di 8, 14 e 19 chilometri: piccoli accorgimenti per renderli ancora più godibili". Previste quattro aree ristoro ancora più ricche grazie al fondamentale sostegno degli sponsor. "Non possiamo che ringraziarli per il supporto. Nonostante la pandemia e le difficile congiuntura economica sono cresciuti in numero. Sono linfa essenziale per la buona riuscita di una manifestazione che vede impegnati una cinquantina di volontari".