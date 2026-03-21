La scuola primaria pronta a rifarsi il look dopo le segnalazioni dei bambini

Inverigo, la scuola primaria “Luigi Cagnola” di Villa Romanò pronta a rifarsi il look: dopo le segnalazioni dei bambini l’Amministrazione ha dato indicazioni al progettista per procedere a risolvere le problematiche.

Le segnalazioni dei bambini

Partiamo dall’inizio: gli studenti della scuola, circa tre mesi fa, hanno fatto visita al palazzo regionale, sede di Regione Lombardia, insieme agli assessori Barbara Magni (Istruzione) e Angelo Navoni (Lavori Pubblici) e in quell’occasione avevano illustrato alcuni problemi della scuola. In particolare nell’area ricreazione in giardino, come racconta Navoni:

“I bambini ci hanno spiegato che, a causa della presenza di ghiaia, con le piogge, l’acqua ristagna e diventa poi impossibile giocare all’aperto nei giorni successivi”.

Un problema che si può risolvere, creando un’area giochi che non si allaghi.

“Abbiamo ampliato l’incarico. Prima avevamo chiesto di intervenire solo nel giardino della biblioteca, ma abbiamo coinvolto il progettista ampliando la cosa anche alla scuola”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici.

Intervento in estate

Per quest’estate, dunque, la speranza è quella di riuscire ad intervenire realizzando l’intervento:

“L’obiettivo è quello di creare un’area giochi che non si allaghi, rimuovendo la ghiaia e mettendo una pavimentazione antitrauma adatta ai bambini – spiega Navoni – Non solo però: verrà rimessa a nuovo la recinzione della scuola, con l’installazione di un cancelletto di servizio e verranno realizzati dei pozzi perdenti. Vedremo poi cosa dirà il progettista, ma il fatto che la segnalazione sia partita dai bambini rappresenta un valore aggiunto. Soprattutto perché fatta in particolare da coloro che il prossimo anno scolastico frequenteranno le scuole secondarie di primo grado e non saranno più alla primaria. E’ però un gesto decisamente apprezzabile, che guarda al futuro e al benessere dei loro compagni più piccoli”.

Ora che il Comune di Inverigo, terminato il contenzioso Victory, ha la possibilità economica di poter investire, ecco dove si è deciso di puntare. Anche il sindaco Francesco Vincenzi spera che dai progettisti possa arrivare l’ok: