Pasti consumati in classe e lezioni in mensa a Olgiate Comasco.

La scuola riparte: a Olgiate pasti in classe e lezioni in mensa

Sembra un mondo sottosopra quello che attende gli alunni il prossimo 14 settembre, data di inizio del nuovo anno scolastico: le stringenti norme governative per il distanziamento sociale a causa della pandemia di coronavirus, infatti, hanno provocato un vero e proprio terremoto e i dirigenti scolastici, in sinergia con le Amministrazioni, sono corsi ai ripari. E se diverse scuole non hanno problematiche, in alcuni Comuni c’è chi è stato costretto a trasformare la palestra in refettorio (Cassina Rizzardi), a creare delle zone filtro all’ingresso del plesso (Montano Lucino) o a mandare gli alunni a pranzare al centro pensionati (Lurago Marinone).

Il servizio sul Giornale di Olgiate da sabato 29 agosto 2020

