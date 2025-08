La seconda antenna fa scattare l'allarme tra i residenti

Il problema

Mobilitazione con un sondaggio che chiede ai cittadini di esprimersi a riguardo del nuovo ripetitore.

Un'altra antenna per la telefonia mobile a Olgiate Comasco, a pochi metri di distanza da quella già attiva all'esterno del cimitero.

La sorpresa

Mobilitazione in via San Giovanni Bosco, dove gran parte dei residenti preoccupati per l'arrivo di una nuova antenna per la telefonia mobile (Inwit). Già avviato un sondaggio tra chi abita nella zona, partendo dai 32 cittadini associati al Controllo del vicinato: praticamente quasi un plebiscito di voci contrarie al nuovo ripetitore.

La protesta

Eleonora Strambini, residente in via San Giovanni Bosco, solleva dubbi: "I lavori sono in stato embrionale: ciò che ci preoccupa non è l’antenna in sé, ma il fatto che venga installata a distanza di una quindicina di metri dall’altra già attiva. Quando venne installata la prima antenna non ci fu nulla da opinare. Tutti ci rendiamo conto dell’importanza dell’utilizzo dei telefoni cellulari. Sappiamo anche che gli studi sul 5G sono all’inizio, con prove scientifiche sia pro che contro le antenne per la telefonia mobile. Ciò che desta perplessità, adesso, è che nella stessa zona ne arriva un’altra".

Il sondaggio e la preoccupazione in altre vie

Subito attivato un sondaggio coinvolgendo chi abita in via San Giovanni Bosco. E i risultati definiscono un quadro chiaro: 33 risposte, il 90,9% è contrario all'installazione di una nuova antenna, il 6,1% è favorevole, la parte restante non esprime interesse alla questione. Intanto emerge preoccupazione anche tra i residenti di altre vie, in prossimità del terreno dove sorgerà il ripetitore.

Le parole del sindaco

Interpellato sulla vicenda, il sindaco Simone Moretti chiarisce che "il Comune non è competente in materia. Abbiamo visto l’esempio del Comune di Lurate che si oppose all’installazione di un’antenna ma perse il contenzioso, quindi anche spendendo soldi inutilmente".