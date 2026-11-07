La segnaletica si rifà il look, previste anche nuove asfaltature

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Ad Asso interventi alla segnaletica stradale. Previsti anche lavori di asfaltatura.

Lavori in paese

Con un primo intervento realizzato a inizio mese e con i lavori completati lo scorso fine settimana l’Amministrazione ha provveduto al ripristino della segnaletica stradale in diverse zone del centro storico e nelle aree limitrofe.

Sono stati eseguiti intervenuti in punti in cui la segnaletica risultava particolarmente carente o assente, con l’obiettivo di ripristinare condizioni adeguate di sicurezza: un intervento complessivo da circa 9.500 euro, che permette di rimettere in ordine situazioni che necessitavano da tempo di attenzione.

Parla il sindaco

“È evidente che, dove la pavimentazione è particolarmente deteriorata in alcune strade e rifare la segnaletica orizzontale senza intervenire anche sull’asfalto non può rappresentare una soluzione definitiva – afferma il sindaco Mirko Donadini Pina – La scelta dell’Amministrazione è stata però quella di intervenire con la segnaletica nei punti in cui la pavimentazione era ancora in condizioni accettabili oppure dove, al momento, non erano disponibili le risorse necessarie per un rifacimento complessivo, come in alcune vie del centro, tra cui via Matteotti e piazza Garibaldi. In altre situazioni, come piazza Mazzini, piazza Discacciati e piazza Ratti, si è intervenuti sui parcheggi, dove la pavimentazione è in buone condizioni, mentre per la sede stradale stiamo lavorando a un intervento più strutturale, anche grazie a un contributo ottenuto da Regione Lombardia, con l’obiettivo di ripristinare anche le parti più deteriorate”.

Presto nuove asfaltature

Ci sono poi alcuni tratti, come l’ingresso di via Ponte Oscuro, il parcheggio di Pagnano, l’ingresso di piazza Mercato e via Oltolina, dove l’Amministrazione ha evitato di rifare la segnaletica proprio perché la pavimentazione necessita prima di essere sistemata.