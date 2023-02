La Sos ha bisogno di te: un corso per volontari

La Sos di Appiano Gentile a caccia di volontari: iscrizioni al corso di formazione.

L'iniziativa della Sos

"Se siete curiosi di scoprire cosa facciamo, vi aspettiamo. Se avete del tempo libero e volete dedicarlo agli altri, vi aspettiamo. Scegliete voi la motivazione che preferite, la cosa sicura è che noi vi aspettiamo e faremo di tutto per farvi appassionare al nostro mondo". E il mondo è quello della Sos appianese che, anche quest’anno, ha deciso di riproporre l’ormai tradizionale corso per diventare volontari. Un’occasione unica per aiutare gli altri. La lezione è gratuita e si terrà giovedì 23 febbraio, alle 21, nella sede di via Vittorio Veneto. Preiscrizione consigliata: per partecipare o avere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 031-931888 o mandare una email a info@sosappiano.it