La strada della Val Mulini chiude per un mese

Uggiate Trevano

Da oggi fino al 30 marzo in orario serale.

Strada provinciale della Val Mulini chiusa per un mese al transito veicolare in orario notturno a causa del rifacimento del collettore dell'acqua.

Val Mulini chiusa in orario notturno

Si comunica che da oggi, lunedì 28 febbraio, sino al 30 marzo "Como Acqua" effettuerà un intervento di rifacimento del collettore sovracomunale “Faloppia” nei comuni di Uggiate Trevano e Faloppio lungo la SP 45. Per motivi d’incolumità pubblica ed esigenze di carattere tecnico, la Provincia di Como, proprietaria della strada, ha previsto la chiusura temporanea totale del traffico in ambedue i sensi di marcia nei Comuni di Uggiate Trevano e Faloppio dal km 2+280 (incrocio con SP. 18 “di Drezzo”) al km 2+500 (incrocio con Via Mulini civici 36/44), nella fascia oraria compresa tra le 20.30 e le 5:30 del giorno successivo. Saranno in ogni caso garantiti percorsi alternativi. È vietato sostare e fermarsi su tutte le aree necessarie all’esecuzione dell’opera. Non è consentito il deposito temporaneo di materiale e di mezzi d’opera sulla carreggiata o sulle banchine stradali.