La Svizzera non riapre i confini ma i suoi cittadini possono venire in Italia: “Non per fare la spesa”

L’Italia, come annunciato nelle scorse settimane, ha deciso di riaprire i propri confini a partire da oggi, mercoledì 3 giugno 2020. “Una scelta unilaterale”, come è stata definita dal Governo svizzero che invece ha deciso di non riaprire invece le proprie dogane con l’Italia. Quindi cosa accade? Ecco le direttive del Canton Ticino per gli spostamenti tra Italia e Svizzera.

La Svizzera non riapre i confini con l’Italia: “Sconsigliato ma non proibito”