La tampon-box del Liceo ‘Porta’ arriva anche allo Spazio Stazione di Erba

Nasce dalla collaborazione tra gli studenti del Liceo “Carlo Porta” di Erba e Progetto YouthLab l’idea di portare anche allo Spazio della Stazione di Erba la tampon-box posizionata solo qualche settimana fa nei bagni dell’Istituto erbese. Nei primi giorni di gennaio, i rappresentanti degli studenti avevano infatti collocato nei bagni della scuola alcuni distributori di assorbenti a disposizione di tutte le ragazze che ne avessero avuto bisogno.

L’iniziativa, totalmente gratuita e in autogestione, è stata vista anche come occasione di sensibilizzazione alla solidarietà femminile alla luce dell’elevato costo degli assorbenti, tassati come bene di lusso. Per questa ragione, al di sopra delle scatole è stato posto il cartello “Il ciclo non è una scelta, la solidarietà sì! Prendine uno se vuoi, lasciane uno se puoi”, divenuto vero e proprio slogan della campagna “rosa” del Liceo “Carlo Porta”. Un motto che ha lasciato il segno non solo tra le mura della scuola, ma anche sul territorio tanto da arrivare fino allo Spazio della Stazione di Erba dove l’idea è stata accolta e rilanciata: “Questa iniziativa ha colpito positivamente Progetto YouthLab che, data la collaborazione precedentemente avuta con gli studenti del Liceo, ha chiesto di replicare portando la tampon-box anche allo Spazio Stazione di Erba a disposizione di tutte le ragazze e donne che frequentano questo luogo – hanno spiegato gli operatori del progetto – I ragazzi hanno accettato con entusiasmo e da questa settimana abbiamo attivato il servizio anche in Stazione”.

Progetto #YouthLab

Il progetto #Youthlab nasce per accompagnare il territorio erbese a dare voce e forma alle idee dei giovani attraverso la costituzione di tavoli di progettazione partecipata per la programmazione e lo sviluppo di azioni condivise nei 26 comuni dell’erbese.

Il progetto #Youthlab ha come capofila il Consorzio Concerto, consorzio partecipato da imprese cooperative sociali operanti sul territorio provinciale di Como e Varese, in partenariato con Consorzio Erbese Servizi alla Persona, Comune di Erba, l’ente religioso Villa Padre Monti di Erba, con la collaborazione della BCC Brianza e Laghi.

#Youthlab viene finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Welfare in Azione”: esperimenti di innovazione nati dal ripensamento in chiave comunitaria delle risposte ai bisogni sociali della comunità.

I comuni interessati dal progetto sono ben 26 ed afferiscono al Consorzio Erbese Servizi alla Persona: Albavilla, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Asso, Barni, Brenna, Caglio, Canzo, Caslino d’Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio, Merone, Monguzzo, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano e Valbrona.

Referenti di progetto:

