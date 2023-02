La Unipolsai vola in finale, battuto Bergamo.

Grande risultato per la Unipolsai

La UnipolSai Briantea84 Cantù strappa il pass per la semifinale playoff di Serie A Fipic imponendosi sullo Special Bergamo Sport Montello per 74 a 49. Serata delle grandi occasioni al PalaMeda impreziosita dalla presenza del game sponsor Clerici Auto davanti ad oltre 900 persone che hanno fatto da cornice ad una prestazione di carattere, nonostante le diverse defezioni nel roster biancoblù (Bisegna, Makram, Cegil e Schiera). La UnipolSai ha guidato la gara fin da subito, forte dei 27 punti di vantaggio acquisti nella gara di andata (a Bergamo è finita 64 a 37). Mvp Filippo Carossino con 26 punti, seguito da Simone De Maggi con 22. Da segnalare i 15 rimbalzi di Luka Buksa e i 40’ giocati, per la prima volta, dal giovane Nicolò Tomaselli.

Sulla strada della UnipolSai adesso ci sarà la Dinamo Lab Banco di Sardegna: gara uno a Sassari sabato 25 febbraio, gara due ed eventuale gara a tre al PalaMeda il 4 e il 18 marzo. Orari ancora da definire.

Nell’intervallo, i due giocatori del Como 1907 Andrea Cagnano e Liam Kerrigan hanno scambiato la maglia ufficiale con quella della UnipolSai, consegnata da capitan Geninazzi. Un gesto simbolico per sottolineare la vicinanza e il legame tra i due Club del territorio.

La cronaca della partita

Coach Jaglowski inizia con Santorelli, Tomaselli, Buksa, Carossino e De Maggi. La UnipolSai si affida a due triple di Carossino, De Maggi completa. Bergamo resta in scia con il duo argentino Villafane-Gabas che già in gara uno ha fatto vedere tanta qualità. Il rientro dal time-out è tutto UnipolSai con un 6-0 firmato Carossino (4)-De Maggi. Al giro di boa il tabellone dice 14-6 per i canturini, partiti agguerriti. Gabas spessa sulla sirena 30 secondi dopo. Villafane accorcia sul -4, De Maggi scacciaguai. Il duo argentino dialoga sotto canestro per il 16-12, ancora De Maggi in risposta con un 6-0 personale. Dopo 10’ guida la UnipolSai 22 a 14.

Santorelli risponde a Gabas, poi ancora De Maggi per il +10 dopo poco due minuti e mezzo del secondo quarto. Coach Jaglowski cambia Buksa e De Maggi, dentro Geninazzi e Bassoli. Gabas preciso dalla lunetta. Super Santorelli allunga, poi fa en plein dal libero. Assist di Bassoli per Carossino, Gabas spezza con 4 punti. Fuori Bassoli, dentro Buksa. Ritmi un po’ più bassi quando mancano 2’ all’intervallo lungo. Fuori Carossino, dentro De Maggi. Villafane si rende pericoloso a referto, De Maggi scalda la mano e firma la tripla del 34-26. Canfora risponde per Bergamo. Geninazzi e De Maggi sulla sirena scaldano il PalaMeda. All’intervallo è +10 UnipolSai, 38 a 28.

UnipolSai in campo con il quintetto di inizio gara. Avvio vivace di quarto con Carossino che sforna assist e segna, con l’aggiunta di una tripla. Santorelli e Buksa alimentano. Villafane e Gabas provano a contenere i danni, De Maggi aggiunge punti al suo score personale che al momento dice 22. Ancora Gabas quando al tabellone il risultato è di 50-34 per la UnipolSai. Santorelli uno su due dai liberi. Dentro Geninazzi e Bassoli, fuori Buksa e De Maggi. I punti di Carossino nel finale alimentano il vantaggio. A 10’ dalla fine è 54-36 il parziale.

Fuori Carossino, dentro Geninazzi. Ultimi 10’ di gioco. Santorelli apre le danze con un 6-0 personale. Villafane spezza, poi Buksa risponde prima di lasciare il campo per Carossino. Geninazzi alimenta quello che a 5’ dal termine è un +25 (64-39). Bergamo con orgoglio con Carrara e Diouf. Cala il ritmo della gara in questo finale. Gabas e poi ancora Carossino, Santorelli e Geninazzi che valgono il 74 a 49 finale.

ARBITRI (Volpe, Scarlassare, Figus).

TEMPI (22-14, 38-28, 54-36, 74-49)

TABELLINI

Unipolsai Briantea84 Cantù 74 (Carossino 26, De Maggi 22, Santorelli 16 Geninazzi 6, Buksa 4, Bassoli, Tomaselli). Coach Jaglowski

Special Bergamo Sport 49 (Gabas 24, Villafane 13, Canfora 6, Diouf 4, Carrara 2, Bombardieri, Spicsuk, Airoldi). Coach Narra