La valle del torrente Lura si racconta a Olgiate Comasco.

Al Medioevo uno stand dedicato alla valle del torrente Lura

L'assessore Renato Spina sottolinea un'opportunità per conoscere meglio il Plis Sorgenti del torrente Lura. Dal 19 febbraio al 3 marzo la valle del torrente Lura si presenta a Olgiate Comasco, dove sarà allestito e aperto al pubblico uno stand al centro congressi Medioevo, in via Lucini 4. E' questo il nuovo strumento di comunicazione

ambientale che il Parco Sorgenti del Torrente Lura e il Parco del Lura mettono a disposizione del territorio della valle. La struttura, che viene montata in scuole, biblioteche e municipi del territorio, è corredata da pannelli divulgativi che riassumono, sotto forma di dati, testi e immagini, le informazioni sulla valle del Lura: geografia, flora e fauna e punti di interesse naturalistico, storico e paesaggistico.

Un territorio tutelato per circa 3.500 ettari

I visitatori possono entrare in contatto con la diversità paesaggistica, gli ecosistemi e le attività che definiscono l’identità della valle, un territorio tutelato per circa 3.500 ettari dal Parco Sorgenti del Torrente Lura, a nord, e dal Parco del Lura, a sud. Le informazioni raccontate dallo stand possono rendere i fruitori delle due aree protette della valle più curiosi, consapevoli e attenti sul ricco patrimonio ambientale presente e le relazioni che intercorrono tra l’uso del territorio e gli habitat.

Mano tesa alle scuole

L'assessore Spina puntualizza l'importanza del coinvolgimento delle scolaresche: "L'invito è rivolto alla cittadinanza e alla dirigente scolastica del circolo di Olgiate Comasco, affinché le insegnanti possano - "se congruo il periodo con la didattica" - partecipare alla visita con la presenza dell'educatore messo a disposizione dal Plis in collaborazione con la cooperativa sociale "Koinè" che ha avuto l'incarico". Per le classi, invece, la visita allo stand accompagnata da un educatore ambientale del Parco Sorgenti del Lura potrà essere l’occasione per analizzare, su scala locale, i temi trattati nei programmi scolastici e approfondire i concetti trovati in eventuali uscite già svolte nel Parco. Per informazioni: Comune di Olgiate Comasco, 031-994611. Il 22 e il 23 febbraio apertura dalle 8.30 alle 12.30. Per visite guidate con scolaresche: segreteria sorgenti del Lura, Sara Ceruti 320-9572736; e-mail: educazioneambientale@koinecoopsociale.it.