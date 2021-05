La vicepresidente lombarda Letizia Moratti in visita al Sant’Anna: “L’hub di Villa Erba? Giusto che le strutture vengano riconsegnate alle loro attività”

Moratti è intervenuta anche sulla questione dell’hub di Villa Erba, il contratto scadrà il 15 agosto.

“Ci sono strutture che devono essere riconsegnate alla loro attività. Questo ovviamente è importante anche perché, in questo primo periodo di piano vaccinale, abbiamo usufruito di strutture, come per esempio le fiere, che è giusto vengano riconsegnate alle attività nel momento in cui possono ripartire. Stiamo lavorando perché ci siano tutti i punti necessari per proseguire fino a quando si arriverà all’esaurimento del piano vaccinale”.