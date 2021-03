La Virtus Cermenate vince ancora, questa volta in casa battendo l’Orago/UYBA.

Virtus Cermenate, che successo

Debutto casalingo per Cermenate che, dopo la vittoria per 3-1 della scorsa settimana contro Cassano, ospita Orago (sconfitta 3-2 da Rho). Nel primo set le due formazioni giocano punto a punto fino all’11 pari quando è la formazione di casa a provare l’allungo (13-11, 16-11, 17-11). Orago-UYBA non riesce a ricucire (23-14) e Cermenate chiude il parziale 25-18. Il secondo set l’equilibrio dura fino all’8-8, quando è la formazione ospite a conquistare un break (10-13). Cermenate rientra sul 14-14, poi nuovamente equilibrio fino al 18, quando è la formazione guidata da coach Pietroni a portarsi avanti (23-21), vincendo il parziale 25-22. Nel terzo set è Cermenate a mantenere sempre la testa: 6-4, 12-6, 16-8, 20-11, chiudendo il parziale 25-15 e l’incontro 3-0. Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Colverde sabato 13 marzo 2021 alle ore 20.30.

INFO MATCH

2^ Giornata Serie C Femminile Lombardia

VIRTUS CERMENATE – PROGETTO GIOVANI ORAGO/UYBA 3-0 (25-18, 25-22, 25-15)

VIRTUS CERMENATE: Sarubbi 3, Di Luccio 1, Testoni 4, Maiocchi 4, Brenna 2, Clerici 16, Mancarella 13, Campi ne, Crepaldi ne, Samba 1, Guarisco ne, Bollini ne, Castelli (L1), Schembri (L2). Allenatore: Pietroni Francesco. Secondo allenatore: Proverbio Giorgio.