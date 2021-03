La zona rossa va sempre più stretta: ieri spostamenti aumentati del 15% rispetto a domenica scorsa

La zona rossa va sempre più stretta: ieri spostamenti aumentati del 15% in più rispetto a domenica scorsa.

Se guardiamo alla mobilità scopriamo che ieri, domenica 29 marzo 2021, in provincia di Como sono stati registrati spostamenti superiori del 15% rispetto a sette giorni fa, entrambe domeniche di zona rossa durante le quali quindi, in teoria ma decisamente meno nella pratica è consentito uscire di casa esclusivamente per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.

I dati, che sono disponibili su City Analytics, mappa di mobilità realizzata da Enel X e Here Technologies per supportare pubbliche amministrazioni e protezione civile nell’emergenza Covid-19 parlano chiaro e mostrano una mobilità maggiore rispetto al 21 marzo e ancor di più rispetto al lockdown dello scorso anno.

Mal comune mezzo gaudio? Di sicuro il Comasco non è l’unico territorio dove ieri gli spostamenti sono stati superiori a sette giorni fa. Guardando al resto della Lombardia Varese fa segnare +5%, Lecco +11%, Sondrio stabile, Bergamo +9%, Brescia + 5%, Milano e Monza +8%, Lodi +9%, Mantova+4%, Pavia +8%. Unica eccezione è Cremona con un -2%.