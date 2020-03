L’abbraccio commosso dei sindaci comaschi alle vittime del Covid 19 FOTO

Fasce tricolori indosso, bandiere a mezz’asta e mascherine. E’ la tenuta con la quale i sindaci della provincia di Como hanno voluto ricordare le vittime del Covid 19 oggi, martedì 31 marzo 2020, alle 12, ognuno di fronte al proprio Comune.

Un minuto di silenzio per le vittime del Covid

La proposta lanciata dal presidente della Provincia di Bergamo e sostenuta convintamente da Anci Lombardia ha unito anche i sindaci della provincia di Como in un momento di commozione. Alle 12 di oggi infatti i primi cittadini si sono presi un minuto, di fronte al proprio municipio, per ricordare le vittime del Covid 19.

I primi cittadini hanno trascorso e stanno trascorrendo giorni durissimi, giorni di lutto, ma anche di solidarietà e di gesti che li hanno commossi. Così ognuno di loro oggi ha voluto ricordare chi non c’è più e non stato possibile salutare a causa del divieto di celebrare riti funebri per l’isolamento.

PrimaComo.it ha deciso di racchiudere in una gallery questi momenti toccanti a cui i cittadini non hanno potuto partecipare. Per riunirci, anche se solo virtualmente, tutti insieme.

C’è chi ha chiesto agli alpini di suonare un brano. Chi ha letto parole commosse. Chi ha guardato al lago in cerca di conforto. Chi non ha potuto che restare in silenzio per il dolore delle perdite di questa battaglia.