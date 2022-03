Lacrime di gioia, ritrovata la Fiat 500 d'epoca che era stata rubata

Olgiate Comasco

"Diciamo un grande grazie ai Carabinieri".

Lacrime di gioia per un lieto fine da giorni auspicato: la Fiat 500 d'epoca, di proprietà di Stefano Barbagallo, residente a Olgiate Comasco, rubata la scorsa settimana a Lurate Caccivio, è "tornata a casa".

Lacrime di gioia, indagini ancora in corso

L'auto d'epoca, immatricolata nel 1971, è il gioiellino al quale il suo proprietario è legatissimo. Proprio per questo, dopo il furto avvenuto mercoledì della scorsa settimana nel parcheggio di un'attività commerciale, la famiglia Barbagallo si era rivolta ai Carabinieri, lanciando poi un appello tramite Facebook e Instagram: invito a segnalare al 112 e alla stessa famiglia eventuali avvistamenti utili. Le indagini svolte dai Carabinieri e qualche segnalazione arrivata direttamente alla famiglia Barbagallo hanno alimentato la speranza di ritrovare il veicolo. E così è stato. Dalla scorsa serata, infatti, la Fiat 500 d'epoca è tornata in possesso al suo proprietario. Per Stefano Barbagallo lacrime di gioia, togliendosi un peso che portava da una settimana.

"Un grande grazie alle Forze dell'ordine"

La mobilitazione e la condivisione delle immagini della videosorveglianza, che avevano immortalato il ladro mentre saliva a bordo dell'auto e si allontanava col veicolo d'epoca, hanno dato ampia visibilità al caso. Le indagini dei Carabinieri si sono rivelate fondamentali per riconsegnare il mezzo al proprietario. A quanto risulta, dal veicolo erano state rimosse le targhe, sostituendole con altre. Ma il mezzo è stato individuato, così da essere riconsegnato al proprietario. E le indagini non sono concluse. "Ringraziamo le Forze dell'ordine - dice Francesca Barbagallo, figlia di Stefano - e anche tutti coloro che ci hanno aiutato con segnalazioni utili".