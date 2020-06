L’addio a Giovanni Porro, storico volontario olgiatese, deceduto mercoledì della scorsa settimana all’età di 92 anni, sarà venerdì 5 giugno.

L’addio a un cittadino prodigatosi nelle associazioni

Il profilo dell’olgiatese Porro – sottolineato in un articolo del Giornale di Olgiate uscito sabato e in edicola per tutta la settimana – è quello di un cittadino dedito al volontariato e con passione sportiva notevole. Tra i primi iscritti all’Avis olgiatese, membro del Corpo musicale e per anni impegnato nella piscina olgiatese e in altre strutture sportive.

La cerimonia funebre

L’estremo saluto a Giovanni Porro, in un primo momento fissato per il pomeriggio di mercoledì 3 giugno, è stato spostato a venerdì alle 10.30: cerimonia funebre al cimitero di Olgiate Comasco.