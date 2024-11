L'addio ad Antonio Corallo, stimato imprenditore olgiatese

Ieri, lunedì 4 novembre, nella chiesa parrocchiale di Olgiate Comasco, l'ultimo saluto ad Antonio Corallo, imprenditore di Olgiate Comasco.

L'addio all'imprenditore

Antonio Corallo, conosciuto come Tonino, è scomparso all'età di 82 anni. E' stato cofondatore della ditta Turccato, attiva nella raccolta e trasporto di rifiuti, molto apprezzata per la qualità dei servizi svolti, anche nella città di Olgiate Comasco col ritiro porta a porta della differenziata. Una realtà imprenditoriale importante, le cui fondamenta sono state poste negli anni Settanta da Adelmo Turcato insieme al figlio Ugo e, appunto, al genero Antonio Corallo. Un uomo legato alla sua famiglia, la moglie Elide e i figli Cinzia, Roberta, Francesco e Andrea, gli amatissimi nipoti.

L'omaggio del sindaco

Nelle parole del sindaco un tributo di stima e riconoscenza: "Antonio Corallo, Tonino per tutti. Da semplice suo concittadino e come amministratore comunale posso solo dire grazie a lui e ai suoi figli per il grandissimo lavoro della ditta Turcato a favore di tutti i cittadini olgiatesi, svolto da anni per la pulizia e decoro della nostra città e per la preziosa gestione del centro di raccolta. E sono particolarmente contento che un servizio così importante, con il nuovo bando sia stato ancora ottenuto da una ditta olgiatese. Un altro uomo per bene come ce ne sono tanti nella nostra città, padre di famiglia ed un imprenditore vecchio stile, che grazie al fondatore Adelmo Turcato e con la collaborazione del cognato Ugo Turcato sono stati lungimiranti e hanno fondato una ditta che oggi vede impegnati anche tre figli, dando solidità aziendale, stabilità e opportunità di lavoro. Buon viaggio ai piani alti".

Il funerale

Significativa partecipazione al funerale. Celebrato lunedì, alle 15, nella chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano. Prima della celebrazione della messa funebre, l'assemblea dei fedeli si è riunita in preghiera con la recita del rosario. La salma è stata tumulata nel cimitero locale.