L'addio di Canzo alla negoziante Nadia Sormani

"Ciao Nadia, con la tua energia esplosiva sei stata tra le fondatrici di questo bellissimo gruppo che è Canzo oltre le vetrine, ti porteremo sempre nei nostri cuori. Buon Viaggio splendida donna...". Con queste commoventi parole l’associazione dei commercianti canzesi ha voluto salutare Nadia Sormani.

La negoziante era tra i fondatori di "Canzo oltre le vetrine"

La negoziante, 65 anni, era la titolare di Vintage Enne, un negozio di abbigliamento nel nucleo storico di Canzo, nella centralissima via Mornerino. Malata da qualche tempo, aveva lasciato la sua attività solo nell’ultimo periodo. Per questo la sua scomparsa è stata una notizia inaspettata per molti. "Nadia è stata tra i fondatori di "Canzo oltre le vetrine". Aveva fatto parte del direttivo per un paio d’anni, poi è rimasta nell’associazione, sempre presente - ha ricordato Melissa Sacchi, presidente del sodalizio - Amava ripetere “Io ci sono sempre. Non mi vedete e non mi sentite, ma io ci sono”. E così è stato. Per Canzo oltre le vetrine si è spesa, dando una mano, partecipando con entusiasmo".

"Aveva una grande energia"

Originaria di Asso, aveva avuto per molto tempo un negozio di abbigliamento a Erba, poi da oltre 15 anni si era spostata a Canzo, dove la conoscevano tutti. "Era una persona molto originale, una gran lavoratrice. Aveva una grande energia e si era fatta voler bene da tutti perché era proprio una bella persona".

Questa mattina i funerali

Solo ultimamente aveva diradato l’apertura del negozio: "Negli ultimi tempi era presente a giorni alterni, finché ce l’ha fatta", chuide Sacchi.

Proprio davanti alla sua vetrina ieri, venerdì 1 dicembre, i commercianti di Canzo oltre le vetrine hanno voluto omaggiarla con un fiore e un messaggio. Accanto, una candela accesa: "Buon viaggio Nadia!". Il funerale sarà celebrato questa mattina, sabato 2 dicembre, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Asso.