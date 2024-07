L'addio di Cucciago all'ex consigliere Carlo Borghi

La comunità di Cucciago si è stretta attorno al cordoglio dei familiari di Carlo Borghi, venuto a mancare all’età di 84 anni dopo una vita spesa a prendersi cura e servire il suo amato paese con estrema passione.

I problemi di salute

Purtroppo qualche mese fa una caduta accidentale gli aveva provocato una frattura del femore, costringendolo ad un ricovero ospedaliero. A seguito poi di alcune inaspettate complicazioni ha lasciato la famiglia nella serata di sabato 6 luglio.

I ricordi dei colleghi

“Era una persona molto attenta alle necessità del paese in cui viveva - racconta il sindaco Enrico Molteni - Puntuale e talvolta pungente nelle critiche, ma allo stesso tempo disponibile a collaborare e dare consigli utili”.

Era stato consigliere comunale già negli anni ’80 come democristiano, per poi candidarsi in veste di sindaco con la lista civica di Cucciago Futura durante i due mandati dal 2004 al 2014, entrando a far parte dell’amministrazione come consigliere di minoranza.