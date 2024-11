Ladri a Brenna, colpiti i genitori dell'ex sindaco

Ancora furti a Brenna dove, stavolta, è stata colpita la casa dei genitori dell'ex sindaco Paolo Vismara. L'episodio è avvenuto circa una settimana fa, attorno alle 18.

Il racconto dell'ex sindaco

Vismara ha raccontato l'episodio: "I miei genitori non erano in casa. Quando sono rientrati hanno visto il vetro rotto e l'abitazione sottosopra". La casa dei due coniugi è situata a piano terra dove si affaccia un balcone a vetri da cui sono entrati proprio i malviventi: "Hanno forzato la porta finestra". Vismara ha proseguito: "Non si è accorto nessuno perché è una zona semi oscura, con poca luce".

Danni contenuti

I ladri, tuttavia, non hanno portato via oggetti di valori: "Non hanno preso cose di grosso valore nonostante abbiano rovistato nei vari cassetti. Poi sono scappati uscendo da una finestra, è anche vicina al bosco". Rimane il fatto che, per i genitori, non è stato un momento molto piacevole: "Mi hanno contattato subito, erano un po' turbati. Sarebbe stato peggio trovarseli davanti, in casa". Vismara conclude: "Vedere violata la propria proprietà privata non è piacevole. Poi si sono tranquillizzati".

L'ultimo di una serie di episodi

Vismara evidenzia anche un particolare: "L'ultima volta che sono entrati in casa nostra è stato 25/30 anni fa. Poi non mi ricordo fatti più recenti. Il furto in sé non è una notizia nuova ma in questo periodo sembra che Brenna sia stata presa di mira". L'ex sindaco e attuale consigliere di minoranza ci tiene a sottolineare l'importanza di denunciare questi fatti: "Loro hanno avvisato i Carabinieri, è fondamentale che le forze dell'ordine abbiano contezza di ciò che succede".

In conclusione, l'episodio alza l'allarme in tutto il Comune. Sui social sono stati diversi i cittadini che hanno segnalato la presenza di ladri nelle vie del paese, un modo per cercare di mettere un argine a una problematica che è presente in tutta la zona.