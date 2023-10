Ladri a casa dell'ex sindaco con i proprietari in casa

Ladri in casa dell'ex sindaco entrano con i proprietari nell'abitazione: rubati un anello e una collana. Tutto è successo nella serata di venerdì, tra le 21 e le 22.30: i malviventi hanno colpito l'abitazione dell'ex primo cittadino Pierluigi Frigerio, in via Aldo Moro.

A raccontarlo è stato lo stesso Frigerio: "Io e mia moglie eravamo in salotto a guardare la televisione, non ci siamo accorti di nulla: purtroppo abbiamo realizzato del furto subito solo intorno alle 23, al momento di andare in camera. I malviventi si sono introdotti dal seminterrato, scardinando una griglia e una finestra per raggiungere la taverna e le stanze. Già lì abbiamo trovato tutto a soqquadro, i cassetti svuotati e la stanza completamente sottosopra".

Il bottino dei malviventi è stato di alcuni gioielli

"Da lì i ladri hanno raggiunto il piano terra: in particolare si sono diretti al mio studio e alle camere da letto - continua il racconto di Frigerio - Lì hanno rubato un anello e una collana. Sono fuggiti senza che ci accorgessimo di nulla".

Il problema più grave, oltre ai danni subiti, è anche l'infortunio del cane dei proprietari che è caduto a seguito della rottura della griglia. "Hanno lasciato aperta la bocca di lupo da cui sono entrati in casa - aggiunge Frigerio - Poco dopo, il nostro cane, passando, vi è caduto dentro precipitando per una profondità di circa tre metri. Adesso ha dei problemi alle vertebre e non riesce più a camminare. Fortunatamente non sembra nulla di molto grave, però siamo molto dispiaciuti. E avrebbe potuto succedere qualcosa di molto peggiore: e se fossimo passati noi e fossimo caduti da quell'altezza? Lì si rischia davvero di farsi molto male".

Il furto è stato denunciato ai Carabinieri

"I Carabinieri sono venuti nella mattinata di sabato per un sopralluogo: abbiamo denunciato quanto subìto. Nella stessa serata i malviventi hanno colpito anche l'abitazione di mio fratello, poco distante".