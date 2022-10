Ladri a scuola: incursione serale all’istituto Terragni di Olgiate.

Ladri a scuola: incursione serale all’istituto Terragni di Olgiate

E’ successo sabato 22 ottobre 2022: forzata la porta d’ingresso laterale in via Segantini, gli sgraditi visitatori hanno avuto il tempo di introdursi e dedicare le loro attenzioni ai distributori automatici di bevande. L’allarme scattato ha accorciato i tempi della visita: magro il bottino, limitato a una manciata di monete trovate nella "gettoniera" dei due apparecchi.

Fatta la tara ai danni, resta soprattutto l’amarezza per l’ambiente scolastico vìolato. "Da quando sono dirigente al Terragni, qui non era mai capitato un furto - ha commentato amareggiata la dirigente scolastica Laura Mauri - Nessuno, a scuola, ricorda episodi simili accaduti in passato".

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 29 ottobre 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui