Ladri all'Eurospin: bottino da ventimila euro

Ladri in azione all’Eurospin di Lipomo: rubati ventimila euro in contanti. Il colpo è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì scorso.

Il colpo a Lipomo

I malviventi, secondo quanto ricostruito, si sarebbero introdotti nel supermercato di via Provinciale forzando una finestra. Una volta all’interno dell’attività, hanno aperto la cassaforte e la cassa continua utilizzando un flessibile e hanno asportato il denaro contante custodito all’interno: una somma totale quantificata in circa ventimila euro.

Nessuno, nei dintorni, avrebbe sentito rumori o visto movimenti sospetti. Il furto sarebbe stato scoperto soltanto l’indomani, nella mattinata di martedì 25 giugno, da parte del personale del supermercato al momento dell’apertura dell’attività. Oltre all’ingente bottino, come detto, l’effrazione ha portato ad alcuni danni all’interno del negozio.

Allo stato attuale non è noto in quanti abbiano compiuto l’effrazione. Non ci sono dunque persone denunciate. Le indagini sono in corso, a cura dei Carabinieri della Stazione di Albate, che hanno già effettuato un sopralluogo: saranno con tutta probabilità visionate le immagini delle telecamere di sicurezza. Anche la verifica delle targhe dei veicoli in transito in quelle ore potrebbe aiutare a terminare le indagini e identificare i colpevoli.