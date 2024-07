Ladri all'Istituto San Vincenzo: via con soldi e computer

Ladri in azione all'Istituto San Vincenzo di Albese con Cassano: rubati oltre mille euro in contanti e una dozzina di computer per un valore complessivo superiore a 5.000 euro. Il furto è avvenuto nella serata di venerdì ed è stato scoperto solo il giorno seguente. I ladri hanno forzato l'ingresso, causando danni alla struttura.

E' il secondo episodio in pochi mesi alle scuole del paese

Questo è il secondo furto in un istituto scolastico del paese in pochi mesi; a marzo erano stati rubati 1.500 euro in contanti dal nido e scuola dell'infanzia. In quella fase, grandissima era stata la solidarietà dell'intero paese: i genitori, i cittadini e alcuni commercianti avevano raccolto fondi per aiutare la scuola.

Il preside Ismaele Pozzoli ha spiegato:

"I ladri hanno forzato la porta d'ingresso e le porte interne, rubando alcuni contanti e i computer. È stata fatta denuncia ai carabinieri e informato il sindaco. Il valore complessivo del furto è stimato in oltre 5.000 euro. Dovremo valutare l’ipotesi di installare un sistema di allarme". Inoltre, furti sono stati segnalati anche nelle abitazioni circostanti alla scuola.