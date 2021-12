in edicola

Si avvicina il Natale e purtroppo riprende a pieno regime l’attività dei ladri specializzati nel ripulire le abitazioni di incolpevoli cittadini.

Ladri barricati in camera per razziare, indisturbati, tutto il possibile: incursione, martedì 30 novembre, a Binago. Doppio furto, invece, a Faloppio.

Ladri barricati in casa a Binago e doppio furto a Faloppio

A Binago incursione, martedì sera 30 novembre, in un’abitazione di via Dante: mentre i proprietari erano in taverna, al piano superiore uno o più delinquenti si sono introdotti dopo aver forzato un serramento. Una volta entrati all’interno dell’edificio, i malviventi hanno concentrato le loro attenzioni nel reparto notte della casa. A Faloppio prese di mira e svaligiate due case in via Monte Bianco, a Gaggino.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 4 dicembre 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui