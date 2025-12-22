Ladri con il flessibile: assalto all’ufficio postale

E' accaduto nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre.

Alla Posta di via Dante Alighieri, a Cabiate, questa mattina amara sorpresa per i dipendenti: tagliata la cassaforte e danneggiato il bancomat

Sul posto i carabinieri della tenenza di Mariano Comense

Questa mattina, lunedì 22 dicembre, gli uomini della tenenza di Mariano Comense erano presenti agli uffici postali di Cabiate: probabilmente nella notte alcuni malviventi sarebbero riusciti ad aprire la cassaforte, tagliandola con il flessibile. Da lì sarebbero riusciti a portarne via il contenuto.

Tentativo anche sul bancomat esterno all’edificio, che però non ha dato i frutti sperati ai ladri.

Presente anche il comandante Tapparo

All’ufficio postale di Cabiate è giunto anche il maggiore Christian Tapparo, comandante della compagnia dei carabinieri di Cantù, che sta seguendo gli sviluppi del furto. Sono infatti incorso le indagini per stabilire con precisione la dinamica del furto e per comprendere l’entità di quanto sottratto e dei danni alle strutture.

Uffici chiusi al pubblico durante le vacanze natalizie

A causa dell’assalto, gli uffici postali resteranno chiusi al pubblico per tutte le vacanze natalizie, in attesa del ripristino dei locali e delle opportune verifiche.