Ladri di rame al cimitero di Cantù Asnago

Furti di rame al cimitero di Cantù Asnago.

I fatti

Torna purtroppo agli onori delle cronache il camposanto della frazione canturina a seguito dei nuovi episodi di furti e vandalismi, che si sono verificati nei giorni scorsi. Ad accorgersene e a dare l’allarme sono stati alcuni cittadini. Nel momento in cui si sono recati nel luogo di sepoltura a salutare i propri cari venuti a mancare, hanno visto lo scempio sulle tombe. «Abbiamo trovato i porta fiori in rame, spariti – hanno raccontato alcuni di loro – Sono state colpite una decina di tombe. Su alcune di queste sono rimasti anche dei fiori, gettati a terra e distrutti».

Il precedente

Purtroppo l’episodio che si è verificato in settimana non è isolato, dal momento che il cimitero di Cantù Asnago è stato già in precedenza oggetto di furti. Occorre infatti risalire alla fine di febbraio del 2023, per individuare un altro caso nei quali i ladri hanno agito indisturbati nel camposanto della frazione, in via Rienti. In quella circostanza, infatti, da quattro tombe del camposanto erano state rubate altrettante statue, che andavano a comporre l’arredo delle sepolture. Il furto si era presumibilmente consumato durante la notte. Le statue trafugate avevano forme e dimensioni differenti. Una in particolare, rappresentante la Madonna, era alta poco più di un metro e certamente non leggera da sollevare e trasportare. I ladri avevano agito anche in quella circostanza, approfittando del fatto che l’area non è ben illuminata, trovandosi un po’ più indentro rispetto al tratto stradale che collega la frazione alla città. Quella volta i malviventi con ogni probabilità, una volta impossessatisi delle statue, le avevano fatte passate oltre la recinzione, a complici che poi le avevano verosimilmente caricate su un mezzo, anche approfittando dell’area di sosta prospiciente il cimitero, parzialmente nascosta anche dalla presenza di alcuni alberi. Nel furto che invece si è consumato in settimana i ladri hanno asportato dalle tombe solo i portafiori in rame.